Anadolu Üniversitesinde kültür sanat etkinlikleri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından birçok kültür ve sanat etkinliği düzenlendi.

"Viyolonsel Sınıf Konseri", Koral Çalgan Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Konserde Doç. Dr. Asu Perihan Karadut’un öğrencileri performanslarıyla göz doldurdu. Öğrencilerin sahne deneyimi kazanması için sınıf konserleri düzenlediğini belirten Doç. Dr. Asu Perihan Karadut, her dönem iki kez sınıf konseri düzenlediğini söyledi. Konserde; Devrim Büyükbayraktar "DvorakCello Concerto ve ShostakovichCello Sonota", Rüştükan Güngör "LocatelliCello Sonata ve TchaikovskyRococo Variations", Gupse Şevval Aydın "Haydn Cello Concerto No:5", İrem Su Bıçakçı "Vivaldi Mi Minör Cello Sonata" eserleri konserin başında seslendirilirken, Resul Nazlıtaş, Barış Vuraloğlu, Zehra Özyazgan ve Ezgi Özütürk "Quartett IMendelssohn Op.12" eserlerini dinleyicilerle buluşturdu.



‘Trampet bölümü öğrencilerinden sınıf konseri’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Trampet Bölümü öğrencileri, sınıf konserinde dinleyenlerin karşısına çıktı. Koral Çalgan salonunda gerçekleştirilen konserde sahne alan Haktan Lekesizgöz, Sena Tuna, Kayra Yavuz, Arda Birör, Selin Birnkar, Göktuğ Yeniada, dinleyenlerden tam not aldı. Doç. Dr. Hasibe Zeynep Çilingir, öğrencilerinin düzenlediği konserle ilgili, "Bu konser trompet bölümü olarak her dönem sonunda yaptığımız, öğrencilerimizin dönem boyunca hazırladıkları eserleri sergiledikleri bir konser. Bu yolla hem öğrencilerimiz sahne deneyimi elde ediyorlar, hem de dönem içindeki sanatsal çalışmalarımızı dinleyiciler ile paylaşma imkanı buluyoruz" ifadelerini kullandı.



‘Devlet Konservatuvarından oda müziği masterclass programı’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının tarafından düzenlenen Piyano Günleri kapsamında Doç. Dr. Özgür Ünaldı’nın gerçekleştirdiği oda müziği masterclass programı, Devlet Konservatuvarı Cemal Erkin Salonunda sanatseverlerle buluştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Anasanat Dalında görev yapan Doç. Özgür Ünaldı, "Farklı gruplarla oda müziği çalıştayı yapıyoruz. Oda müziği, öğrencilerin öğrencilik hayatında tamamen fark edemeyeceği kadar büyüktür. Ben burada biraz olsun bunu fark ettirmeye çalışıyorum. Burada güzel şeylere vesile olduğumuzu düşünüyorum. Herhangi bir etkinliği organize etmek çok zordur. Piyano Günleri başlığını atıp bir organizasyon yapmak bence daha da zordur. Çok başarılı bir organizasyon. Gayet iyi gidiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



‘Defne Ekmekçi’den dinleyenleri büyüleyen resital’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Defne Ekmekçi tarafından verilen resital, Koral Çalgan Salonu’nda sanatseverle buluştu. Resitalde, Defne Ekmekçi’ye Öğr. Gör. Özge Güncan piyanosuyla eşlik etti. Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden Öğr. Gör. Özge Güncan, öğrencisi Defne Ekmekçi ile birlikte çaldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ekmekçi’ye başarılar dileyen Güncan, “Defne benim eşlik ettiğim başarılı bir öğrencim. Kendisi çok yetenekli ve sınavlardan çok çok önce bu resitali verdi. Lisans seviyesinde bir lise öğrencimiz. Bu eserler, keman repertuvarının en önemli eserlerinden biridir. Öğretmeni Deniz Mumcu onu çok güzel hazırlıyor” şeklinde konuştu.

Sahne alması konusunda Defne Ekmekçi’ye destek olan Öğr. Gör. Deniz Mumcu ise, “Defne çok çalışıyor, çok yetenekli. İlk geldiğinden beri çok büyük bir ilerleme ve gelişim gösterdi. İnşallah böyle devam eder, hep çalışır. Ne kadar çalışırsa o kadar iyi olacak çünkü” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi’nde okuduğu için mutlu olduğunu dile getiren Defne Ekmekçi, “Konser resital olarak ilk deneyimimdi. ilk kez resital olarak tek başıma sahneye çıktım. Çok heyecanlıydım. Tüm sevdiğim insanlar gelmişti. Beğenilmek çok güzel bir duygu.”

Vitalli, Mozart, Bach, Sarasate, Lalo gibi ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği resital, dinleyicilerden tam not aldı.

