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ABD Senatosu'nun kararı Eskişehir'de protesto edildi

DHA

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde `Ermeni soykırımı´ kararını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde `Ermeni soykırımı´ kararını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü rektörlük binası önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde 'Ermeni soykırımı' kararını protesto etti. 'Soykırım yapmadık, vatan savunduk' yazılı pankart açan kulüp üyeleri, 'Atatürk gençliği görev başında' sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kulüp Başkanı Emircan Fırıncı, ABD Senatosu'nun aldığı kararı tanımadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu sözde Ermeni soykırımı tasarısını onayladı. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadele emperyalizme ve taşeronlarına bir tokat niteliğindedir. Türkiye ne zaman emperyalizme tokat atsa ABD küstahça kararlar alıyor ve kendisini dünyanın jandarması sanıyor. ABD Senatosunun böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Bizler Türk gençliği olarak bu kararı tanımıyoruz."

ESKİŞEHİR

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:21
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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