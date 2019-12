Madenciler ESO’da sektörü değerlendirdi

Her hafta farklı sektörlerden oluşan meslek grupları üyelerinin Eskişehir Sanayi Odası'da (ESO) bir araya gelerek mesleki değerlendirmelerde bulunduğu Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantılarının sonuncusu düzenlendi.

ESO 50.Yıl Salonunda düzenlenen toplantı 1’inci ve 9’uncu Grup Meslek Komitesinde yer alan sanayicilerin katılımı ile gerçekleşti. Madencilik sanayi ile taş ve toprağa dayalı imalat sektörlerinin konuşulduğu toplantının açılışında sanayicilere ESO’nun gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı proje ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Odamızda toplamda 16 meslek grubumuz var ve her hafta bir veya iki meslek grubumuz ile bir araya geliyoruz. Farklı meslek gruplarının içinde bulundu sektörleri değerlendiriyor, problem ve çözüm önerileri üretiyoruz. İnanıyoruz ki birlikte oldukça güçleneceğiz. Bu nedenle siz değerli sanayicilerimizin katılımları oldukça önemli, katılımlarınız için teşekkür ederim" dedi.

Her iki sektörün de aynı sıkıntıları yaşadığını belirten 1. Grup Meslek Komitesi Başkanı Muzaffer Kızıldağ, "Madencilik ile taş ve toprağa dayalı imalat yapan sanayicilerimiz hemen hemen aynı sıkıntıları yaşamakta. Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarımız için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Sizlerin yol göstermesi ile yürüyeceğiz ve hep beraber başarılı olacağız. Daha sık bir araya gelelim, sorunlarımızı konuşalım, raporlayalım ve ilgili mercilere gönderelim. Hepimiz fedakarlık ve cesaret ile madenlerimizi çıkaracağız, vatanımıza değer katmaya devam edeceğiz. Madensiz bir şey olmaz, madencilik hayattır" diye konuştu.

Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur toplantıda yaptığı konuşmada sektörel zorluklara değinerek, "Madencilik olmazsa sanayicilik olmaz. Bizler yerli üretim yapıyor ve dünyanın farklı yerlerine ihracat yapıyoruz. Ancak bizleri yavaşlatacak bazı sorunlar yaşıyoruz. Ruhsat izinlerimiz geç çıkıyor, Madencilik Kanununda sık aralıklarla yapılan değişiklikler ve çalışma izninin geç verilmesi ile işlerini yapamayan şirketler oluyor. Bu sorunlarımızı kendi aramızda konuşup değerlendirerek, ilgili kurum ve devlet kademelerine aktarmalı, sesimizi duyurmalıyız. Bir arada olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz ki sorunlarımızı ilgili yerlere duyuralım. Bu nedenle gerek komite gerek madencilik kümelenmesi olarak daha sık bir araya gelelim" şeklinde konuştu.

Toplantıda tüm sektörleri etkileyen sorunlar hakkında genel değerlendirmede bulunan 9. Grup Meslek Komitesi Üyesi Savaş Özaydemir ise, "Üniversite ve sanayi işbirliğinde gelişmeler yaşanıyor. Birlikte çalışma anlamında ihtiyacımız olan da bu. İnsan kaynakları sorununu halledemedik, eğitim sorunumuz var, sektörlerin bağlı oldukları mevzuatlar değişiyor. Bunlara karşı gündemi takip etmeli ve iyi analiz yapmalıyız, yenilikçi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

