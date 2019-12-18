Vuslat’ın 746’ncı yıldönümü Eskişehir’de de anıldı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği tarafından “Şebi Arus Hz. Mevlana’yı Anma ve 746’ncı Vuslat Yıldönümü Sema Töreni” düzenlendi.

Mevlana Celaleddini Rumi'nin vefat ettiği gece olarak adlandırılan Şebi Arus, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü ‘Düğün Gecesi’ olarak tanımlanmıştır. Mevlana'nın vefat yıldönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şebi Arus' olarak anılmaktadır.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddini Rumi’nin Eskişehir’deki anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan Sazova Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Anfi Tiyatro’da gerçekleştirilen anma programına; Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Ferda Tarzi ile vatandaşlar katıldı.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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