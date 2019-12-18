EsEs gözünü Balkes’e dikti

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u ağırlayacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, devre arası öncesinde kalan 2 maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu kapsamda devre arasına bir maç kala ligin güçlü ekiplerinden Balıkesirspor’u konuk edecek olan EsEs, karşılaşma hazırlıklarına başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde çalışan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam eden çalışmalar, yarım sahada yapılan maçın ardından artırmalı koşu ile sona erdi.

Öte yandan antrenmana grip enfeksiyonu geçiren Fildişi Sahilli Sissoko ve tedavileri süren Talha ile Buğra katılmazken, Sezgin, Muhammet ve Cengiz Alp takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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