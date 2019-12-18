Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Ankara’da Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve UNICEF tarafından organize edilen Çocuklarla ve Gençlerle İletişim ve İlişkilerini Güçlendirme Eğitim programına Ombudsmanlık Kulübü ile beraber katıldı.

Çocukları ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında hak kavramı, çocuk hakları, KDK’nın bu konudaki görev ve yetkileri ile KDK’ya başvuru yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim sonunda ise Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık’a katılım belgesi takdim edildi.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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