Başkan Ataç'a ziyaretler

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm BelSen) ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuşaçıkgöz, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, Tepebaşı’nın mahalle muhtarları ile görüşmeleri aralıksız sürüyor. Bu kez Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuşaçıkgöz ve azaları, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kuşaçıkgöz ve beraberindekiler, Başkan Ataç ile Yeşiltepe Mahallesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Kuşaçıkgöz, “Ahmet Başkanımız ile her zaman birlikteyiz. Mahallemiz ile ilgili her konuda kendisi ile istişare halindeyiz. Bugüne kadar süren birlikteliğimiz, bundan sonra da devam edecek. Kendisine mahallemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise “Belediye başkanlarının mahalleler ile olan diyaloğunda, muhtarlar çok önemli bir yere sahip. Ben de Tepebaşı’nda görev yapan tüm mahalle muhtarlarımız ile iyi bir iletişim içindeyim. Tepebaşı’nı çok daha güzel günlere taşımak için her zaman ve her yerde bir arada oluyoruz. Belediyemizin kapıları, muhtarlarımıza sonuna kadar açıktır. Nazik ziyaretleri için Meryem Muhtarımıza ve azalarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Tüm BelSen’den Ataç’a ziyaret

Başkan Ataç diğer ziyarette ise Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm BelSen) Eskişehir Şube Başkanı Şerif Özçimen’i ağırladı. Bu kapsamda Tüm BelSen Eskişehir Şubesi Başkanı Şerif Özçimen yeni yönetimi ile birlikte Başkan Ataç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Buluşmada sendika faaliyetlerinden bahseden Özçimen, hedeflenen çalışmalar konusunda da Ataç’a bilgiler sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç ise “Sendikal örgütlenmeyi her zaman destekledik. Belediye personelinin sendikalı olması herkes için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Tüm sendikalar ile dostane ilişkilerimiz var ve hepsi ile işbirliği, uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” diyerek konuklarına teşekkür etti.

