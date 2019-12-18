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Sivrihisar’da ‘Fidanlar Fidanla Büyüyor’ projesi

İHA

Sivrihisar ilçesinde uygulanan Fidanlar Fidanla Büyüyor projesi kapsamında Sivrihisar Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş birliği ile vatandaşlara ceviz fidanları dağıtıldı.

Sivrihisar’da ‘Fidanlar Fidanla Büyüyor’ projesi

Sivrihisar ilçesinde uygulanan Fidanlar Fidanla Büyüyor projesi kapsamında Sivrihisar Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş birliği ile vatandaşlara ceviz fidanları dağıtıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan da yer aldı. Proje kapsamında yapılan ceviz fidanlarının dağıtımından memnun olan vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

ESKİŞEHİR

18 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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