Sivrihisar’da ‘Fidanlar Fidanla Büyüyor’ projesi

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Sivrihisar ilçesinde uygulanan Fidanlar Fidanla Büyüyor projesi kapsamında Sivrihisar Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş birliği ile vatandaşlara ceviz fidanları dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan da yer aldı. Proje kapsamında yapılan ceviz fidanlarının dağıtımından memnun olan vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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