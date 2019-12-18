Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Günüz Bakımevi ve Kreşi ile Emek Oyuncakevi ve Kütüphanesi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan minikler, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.

Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri ayrıca öğretmenleri eşliğinde markete giderek, kendi paraları ile alışveriş yaptılar. Minikleri tasarruf eğitimi kapsamında markete götüren eğitmenler, miniklere paranın nasıl harcanması gerektiğini ve tasarruf kavramını uygulamalı olarak gösterdi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara, tasarruf ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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