Camdan eserler sanatseverler ile buluştu

Eskişehir’de uzun süredir cam sanatıyla ilgilenen Nihan Ertürk Dere, yaptığı eserlerini sergiliyor.

Odunpazarı bölgesinde bulunan sanat galerisinde gerçekleşen ‘dönüşüm’ isimli sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 1728 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide camdan yapılmış birçok farklı eser bulunuyor.

Sergisine yönelik yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihan Ertürk Dere, "Beş yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi’nde ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü’nde alevde çalışma dersleri yürüttüm. Yaptığım tasarımlarda sanatsal işlerimin ise hikâyesi ile beraber doğduğuna inanmaktayım. Sanat eğitimime kendi yorumumu da katıp harmanlıyorum. Sergime gelen herkese teşekkür ederim, sanatseverleri bekliyorum" dedi.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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