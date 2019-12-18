Tepebaşı ve Yazıcık kardeş belediye oluyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile TokatYazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu’nu ağırladı. Buluşmada Tepebaşı ve Yazıcık’ın, kardeş belediye olması için çalışma başlatılmasına karar verildi.

Başkan Ataç misafirlerine, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Durmaz ve Uzunoğlu da Ataç’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Buluşmada ayrıca Başkan Ataç ile Başkan Uzunoğlu, iki kentin kardeş belediye olması için de çalışma başlatılmasını kararlaştırdı.

Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu değerlendirmesinde Tepebaşı Belediyesi’nin örnek çalışmalarından faydalanacaklarını söyleyerek, “Eskişehir’de olmaktan son derece heyecanlıyım. Tepebaşı Belediyesi gibi bir yerel yönetim örneği ile kardeş belediye olacağımız için de çok mutluyum. Biz de sizleri Tokat’ta görmekten çok mutlu olacağız. Kardeş belediye olarak Tepebaşı’nın örnek çalışmalarından inşallah biz de faydalanacağız" dedİ

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise CHP’li yerel yönetimlerin iş birliğine dikkat çekerek, “Bugün Tokat’tan özel misafirlerimiz var. Yazıcık ile kardeş şehir ilişkileri kuracağız. Elimizden geldiği kadar iş birliği yapacağız. Her fırsatta ifade ediyorum; CHP’nin iktidarı, yerel yönetimler ile gelecek. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri ile belediye sayımızda artış yaşandı, bu bir iktidar yürüyüşüdür. Ben zaten, ‘Yerele hakim değilsen, hiçbir yere hakim olamazsın’ düşüncesinin doğruluğuna inanıyorum. Bu açıdan şanslı ve iyi bir noktadayız diye düşünüyorum. Bu şansımızı iyi kullanmalıyız. O açıdan büyükküçük tüm belediyelerimizin iş birliği halinde, tecrübelerini paylaşması gerekir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Ataç konuklarına Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir kitabını armağan etti.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.