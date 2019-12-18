Anadolu Üniversitesi’nde Şeb-i Arus Töreni

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği tarafından, Hz. Mevlana’nın 746. vuslat yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Şebi Arus Töreni", Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Hz. Mevlana’nın 20. kuşaktan torunu Konya Çelebisi Dr. Berna Çelebi Şener katılım gösterdi.

Arzu Yılmaz Dağdemir tarafından Hz. Mevlâna ve Yunus Emre’nin rubailerinin okunmasıyla başlayan tören, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Musikisi Topluluğu’nun seslendirdiği ilahiler ile devam etti. Şebi Arus Töreni, Zekai Dede Efendi’nin İsfahan Mevlevî Âyini icrası ve sema gösterisinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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