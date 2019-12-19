Eskişehir'de tartıştıkları ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar; Emre Y. (27), Hakkı B. (21), Murat C. (36), maktul Bahattin Uyar'ın (39) yakınları ve avukatlar katıldı. Sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Emre Y. ve kız arkadaşı B.B., Bahattin Uyar'ın Uluönder Mahallesinde bulunan evini kiraladı. Ardından Emre Y., kız arkadaşından ayrılarak evi tutmaktan vazgeçti. Kiralama sürecinde Bahattin Uyar'ın B.B. ile muhatap olduğunu iddia eden Emre Y., Hakkı B. ve Murat C. yanına alarak, Bahattin Uyar'ı sokak ortasında dövdü. Uyar, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ESKİŞEHİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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