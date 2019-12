Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Eskişehir Valiliği tarafından hazırlanan, Anadolu Üniversitesi Erasmus, Uluslararası Öğrenci ve Türk Dünyası Araştırmaları Kulüpleri ortaklığında düzenlenen ‘Eskişehir Değerleriyle Buluşuyor’ etkinliği kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Anadolu Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Genel Sekreter Ersin Eroğlu, Anadolu Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık’ın yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı etkinlik kapsamında katılımcılara, ajansın faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.



"Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz ve geleceğimiz"

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, “Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’yı, üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projenin, üniversitede öğrencilerle iç içe olan biz yöneticiler açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz ve geleceğimiz. Eskişehir’den bir şekilde yolu geçmiş olan gençlerimizin; bilim, sanat ve kültür alanlarındaki önemli isimlerle buluşmalarının kendilerine rol model olmaları ve ışık tutmaları adına önemli olacağına inanıyorum. Kulüplerimiz son aylarda yoğun bir etkinlik programı içerisindeler. Bu konuda öğrencilerimizin, her geçen gün isteklerinin de arttığını görebiliyoruz. Bu yolda devam edin; çünkü ülkenin sizlere ihtiyacı var. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere tüm yöneticilerimiz de öğrencilerimizi her konuda desteklemeye devam ediyor. Bugün buradaki kalabalığı görünce de mutlu oldum. Bu nedenle de emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



"Türkiye, Avrupa’da en çok proje alan ülke"

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise yürüttükleri çalışmalara ilgili olarak, “Türkiye Ulusal Ajansı, 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Avrupa’nın en büyük ajansı olma özelliğine sahip bir kurum. Ulusal Ajansımız aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu’nun Erasmus Plus Programını yürütüyor. Bünyemizdeki 200’e yakın personelimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ajansımız, 126 milyon Euro gibi önemli bir bütçeyi yönetiyor. Bu bütçe sayesinde de her yıl 60 bin vatandaşımız yurt dışına eğitime gidiyor. 60 bin kişinin de 20 binini üniversite, 10 binini lise öğrencileri, geriye kalan 30 bini ise kamu kurum kuruluşu çalışanları oluşturuyor. Bütçemizin üçte birini de üniversitelerimize ayırıyoruz. Geriye kalan üçte ikilik bütçe ise her yıl bize yapılan 12 bin proje başvurusu vasıtasıyla dağıtılıyor. Proje başvurusu konusunda da Avrupa’nın en büyük ulusal ajansıyız. Türkiye, Avrupa’da en çok proje alan ülke. Bu projelerin hepsi de Türkiye genelinde kamu kuruluşlarında çalışan dış uzmanlar tarafından okunup değerlendiriliyor. Bu projelerden en yüksek puanı alanlardan itibaren de hibe vermeye başlıyoruz. Puanlanan 12 bin projeden 2 bini de hibe almaya hak kazanıyor. Bu sayede 40 bin kişi de yurt dışına gitme imkânı yakalamış oluyor” ifadelerini kullandı.



"Kendinizi iyi yetiştirin ve vatanınıza milletinize faydalı olun"

Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla yürütülen projelere de değinen Astarcı, “Ajansımız aracılığıyla hareketlilik, stratejik ortaklık ve ileriye yönelik iş birliği projeleri olmak üzere farklı projeler yürütüyoruz. Bu projelerden KA3 dediğimiz ileriye yönelik iş birliği projeleri ise daha çok gençlere hitap ediyor. 1830 yaş arasını kapsayan gençlerimiz projelerini sunabiliyor. Gençlerin bu projeden yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Bizim aynı zamanda Avrupa Dayanışma Gönüllülük projelerimiz var. Bu projeye daha çok dernekler ve vakıflar gibi akredite kurumlarımız başvurabiliyor. Gönüllük projemize başvuranların yol masrafları ve konaklamalarını karşılamalarının yanı sıra, bir miktar da ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ödemeler yapıyoruz. Türkiye Ulusal Ajansı olarak özellikle gençlerimize büyük fırsatlar sunuyoruz ve onların da bunlardan yararlanmalarını hedefliyoruz. Bunun için de bize başvurmaları yeterli olacaktır. Siz gençler, geleceğimizin olduğu kadar bugünün de teminatısınız. Amacımız da ödemiş olduğumuz hibelerin doğru kişilere ulaşması. Bizim kapımız sizlere her zaman açıktır. Yeter ki sizler, kendinizi iyi yetiştirin ve vatanınıza milletinize faydalı olun” şeklinde konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, ajansın yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu fırsatların yanı sıra mesleki deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde de bulundu.



Başkan Astarcı’dan, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne ziyaret

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, konferansın ardından ise Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Ziyareti esnasında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Astarcı, koordinatörlük bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında ise Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık’tan bilgi aldı.

