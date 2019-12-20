Türk Müziği Korosu dinleyenleri mest etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Müziği Korosu dinleyenleri mest etti

İHA

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, Tatyanlar ve Hüseyni Şarkılar Konseri düzenledi.

Türk Müziği Korosu dinleyenleri mest etti

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, Tatyanlar ve Hüseyni Şarkılar Konseri düzenledi.
Yunus Emre Kültür ve Merkezi’nde (YKSM) gerçekleşen konserin şefliğini, Ergün Elibaş yaptı. Çok sayıda müzikseverin katıldığı konser, iki bölümden oluştu. Tatyan havaları ile başlayan konserin birinci bölümünde Erzurum, Sivas, Çorum, Kayseri, Şanlıurfa, Elazığ ve Kerkük yörelerinden türküler seslendirildi. Konserin ikinci bölümü ise Hüseyni şarkılar, Rumeli ve İstanbul Türküleri ile devam etti.
Dinleyicilerden tam not alan konserde Ezelden Aşinanım Ben Ezelden Hem Zebanımsın adlı Hüseyni şarkının solistliğini Feride Efe yaparken, Gülen Gözlerinin Manası Derin adlı Hüseyni şarkıyı da Seher Yalçınkaya seslendirdi.

ESKİŞEHİR

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçmişten günümüze Türk-Ermeni ilişkileri Anadolu Üniversitesinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri paneli
YEREL HABERLER Geçmişten günümüze Türk-Ermeni ilişkileri Anadolu ...
Eşini satırla öldüren sanık, 'kasten yaralama' davasında hakim karşısında
YEREL HABERLER Eşini satırla öldüren sanık, 'kasten yaralama' ...
SODİGEM eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER SODİGEM eğitimlerine devam ediyor
Odunpazarı’nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda down sendromlu çocuklara yılbaşı ...
Anadolu ezgileri müzikseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Anadolu ezgileri müzikseverlerle buluştu
E-belge dönüşüm süreci konuşuldu
YEREL HABERLER E-belge dönüşüm süreci konuşuldu
Eskişehir Türk Ocağı’nda Türkistan pilavı etkinliği
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı’nda Türkistan pilavı etkinliği
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kavak’tan ‘Türk Töresi’ konferansı
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kavak’tan ‘Türk Töresi’ ...
Eko-Okullar’da yeni dönemin ilk toplantısı
YEREL HABERLER Eko-Okullar’da yeni dönemin ilk toplantısı
Anadolu Üniversitesi mezunu sınıf öğretmenleri deneyimlerini paylaştı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi mezunu sınıf öğretmenleri ...
Doç. Dr. Yury Semenov’un öğrencilerinden viyolonsel konseri
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yury Semenov’un öğrencilerinden viyolonsel ...
Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Safranbolu Kaymakamı ...
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Anadolu ...
Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu 70 ilkokul öğrencisinin saç tıraşlarını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu 70 ilkokul ...
Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi
22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Eskişehir´de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi
YEREL HABERLER Eskişehir´de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi
Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis
YEREL HABERLER Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er ...
Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay ...
Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti
YEREL HABERLER Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim ...
Hanımeli Sokak’ta yılbaşı yoğunluğu
YEREL HABERLER Hanımeli Sokak’ta yılbaşı yoğunluğu
Coşkun Demirbakan: “Takımın sahada duruşundan memnunum” Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan; “Biz enerjimizi 90 dakikaya böleceğiz” “12. adama güveniyoruz”
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: “Takımın sahada duruşundan ...
'Tarih Söyleşileri'nin ilk konuğu Cezmi Karasu oldu
YEREL HABERLER 'Tarih Söyleşileri'nin ilk konuğu Cezmi Karasu oldu
Aşçılık ve pastacılık atölyesinde waffle yapmayı öğrendiler
YEREL HABERLER Aşçılık ve pastacılık atölyesinde waffle yapmayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X