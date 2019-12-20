Türk Müziği Korosu dinleyenleri mest etti

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, Tatyanlar ve Hüseyni Şarkılar Konseri düzenledi.

Yunus Emre Kültür ve Merkezi’nde (YKSM) gerçekleşen konserin şefliğini, Ergün Elibaş yaptı. Çok sayıda müzikseverin katıldığı konser, iki bölümden oluştu. Tatyan havaları ile başlayan konserin birinci bölümünde Erzurum, Sivas, Çorum, Kayseri, Şanlıurfa, Elazığ ve Kerkük yörelerinden türküler seslendirildi. Konserin ikinci bölümü ise Hüseyni şarkılar, Rumeli ve İstanbul Türküleri ile devam etti.

Dinleyicilerden tam not alan konserde Ezelden Aşinanım Ben Ezelden Hem Zebanımsın adlı Hüseyni şarkının solistliğini Feride Efe yaparken, Gülen Gözlerinin Manası Derin adlı Hüseyni şarkıyı da Seher Yalçınkaya seslendirdi.

ESKİŞEHİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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