Anadolu ezgileri müzikseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Anadolu Makam Topluluğu Konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Farklı enstrümanlar eşliğinde müzik ziyafeti sunan konser, dinleyenlerin beğenisini topladı. Ud, tambur ve ney gibi enstrümanlardan oluşan orkestrada; Özgür Seyit Ertüğ, Tolga Saraçoğlu, Esra Berkman ve Merçi sahne aldı. Mete Edman ve İlayda Aksu ikilisi de Anadolu ezgilerini seslendirerek orkestraya eşlik etti.

Konserle ilgili konuşan Doç. Esra Berkman, "Çok az seslendirilen nadir makamlardan iki takım seçtik. Konservatuvarın konserve etme yönünü yansıtmak üzere böyle bir repertuvarı seslendirmeyi uygun bulduk. Zaten başından beri etkinliklerimizin misyonu da buydu. Böylesine nadir eserleri seslendireceğimiz için mutluyuz” dedi.

ESKİŞEHİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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