Odunpazarı’nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması

Odunpazarı Belediyesi, Anadolu Kaşifleri Topluluğu Ayı Ekibi ve Down Sendromlu Çocuklar Derneği işbirliğinde, belediyenin Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde down sendromlu çocuklar ve aileleri için yılbaşı kutlaması düzenlendi.

Çok sayıda down sendromlu çocuk ve ailesinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve aileleri, kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Dans edip oyunlar oynayan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Etkinlik öncesinde Anadolu Kaşifleri Topluluğu Ayı Ekibi, çocuklar için çeşitli hediyeler hazırladı. Çam kozalaklarından çocuklara yılbaşı hediyeleri yapan ekip üyeleri, down sendromuna dikkat çekebilmek için de çeşitli görseller hazırladı.

Kendileri için hazırlanmış hediyeleri çok beğenen çocuklar ve aileleri, bu anlamlı etkinlik için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

