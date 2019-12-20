Geçmişten günümüze Türk-Ermeni ilişkileri Anadolu Üniversitesinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri paneli

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Diplomasi Araştırmaları Derneği ortaklığıyla ‘TürkiyeErmenistan İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu panel düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, “Coğrafyamızın kritik olmasından dolayı ve coğrafyanın bir kader olduğunu düşünecek olursak eğer ve küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal ve politika anlamında sürekli değişimler yaşanıyor. Türkiye’de de tahmini 40 bine yakın Ermeni’nin de yaşadığını düşünecek olursak, Türk vatandaşı olarak Türkiye ve Ermeni ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu hem bizler hem siyasetçiler hem de geleceğimiz olan gençlerin farkındalıklarını arttırmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bugün düzenlenmiş olan ANASAM’ın ve Diplomasi Araştırmaları Derneğinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu panelin hem öğrencilerimize hem ülkemize hem milletimize önemli dönütlerinin olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşması sonrası panel, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Barış Özdal ve Avrasya İncelemeleri Merkeziden (AVİM) Tutku Dilaver’in sunumlarıyla devam etti. Türklerin Anadolu’ya girişi tarihi olan 1071'den son yıllara kadar TürkErmeni ilişkileri konuşuldu. İki millet arasındaki yüzyıllar süren ilişkilerin nasıl başladığı, nasıl devam ettiği ve 1915 yılından günümüze gelen sözde Ermeni Soykırımı iddiaları hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Yaklaşık 2 saat süren panel sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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