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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi

İHA

– Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Eskişehir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konser verdi.

ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi

– Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Eskişehir’de “Uluslararası Göçmenler Günü” kapsamında düzenlenen ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ etkinliğinde konser verdi.
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan, Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Eskişehir’de ' Uluslararası Göçmenler Günü' kapsamında düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konser verdi. Hayranlarını şarkılarıyla coşturan Della Miles, Eskişehir Göç İdaresi tarafından düzenlenen programa katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Miles, Müslüman olmasıyla ilgili olarak da, “Bence eğer bir din seni etkiliyorsa ve o dinin insanlarının ne yaptığını neye inandığını merak edersin. Ve sonunda etkilersin. Kararını verirsin ve dinini değiştirirsin” dedi.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen ‘Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı ve Başkatibi Alexander Fricke, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal yaptı.

“Güzel Türkiye’nin güzel elçileri olacaksınız”
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir ilinde 2 bine yakın yabancı öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin ülkelerine geri döndüğünde her birinin Türkiye’nin güzel elçileri olacağını kaydetti. Vali Çakacak, “İlimizde 2 binin üzerinde üniversite okuyan yabancı ülke vatandaşı vardır. Bunlar aslında özellikle üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri buradaki öğrenim hayatlarından sonra kendi ülkelerinde önemli görevler yapacaklar. İşte bu değerli misafirlerimiz, öğrencilerimiz Türk insanını yakından tanıyorlar, her şey tanımakla başlar dendi. Evet, burada tanıdıklarınızı, burada gördüğünüz güzellikleri gittiğinizde kendi memleketlerinizde anlatacaksınız. Sizler Türkiye’de yaşadığınız güzellikleri orada görmeyenlere anlatacaksınız ve bu güzel ülkenin güzel elçileri olacaksınız. Türkiye sığınmacı krizinin etkilerini azaltmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır” diye konuştu.

“Türkiye 192 milletten 5 milyon insana sahiplik yapıyor”
Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, tarih boyunca Türkiye’nin ihtiyaç sahibi olan insanların yanında olduğunu dile getirdi. Kadıoğlu, “Göç bugün özellikle batının doğrularını bile yazmaktan korktuğu şanlı tarihimizin her döneminde insanların sığındığı, vatan edindiği, yaşam hikâyeleriyle dolu olduğu bir coğrafyadayız. Bugün dünyanın uzaktan izlemekle yetindiği Suriye yangınını kucağında bulan ülkemiz yaklaşık 3 milyon 600’ün üzerinde Suriyeli, 192 farklı milletten de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Vicdan ve merhamet noktasında akıl ve sabır ile bu politikalarımızı devletimizin tüm kurumlarıyla aynı zamanda necip milletimizin ferasetiyle farklı bir bakışla yürütüyoruz. Biz limanımıza gelmiş bir kişiye yanaşmaktan korkan bir millet ve devlet değiliz. Biz herhangi bir göç dalgasıyla hükümet devrilen, devletimizi sarsan bir millet değiliz elhamdülillah. Şükürler olsun ki devletimiz bu göç dalgasını, bu göç aklını her zaman bir akılla, bir iyi yönetimle yöneteceğinden de kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Etkinlikte ‘Horon Ekibi Efe Oyunu ve Irak Türkmenleri Halayı’ dans gösterileri de yaparken, Türkmenistan uyruklu ses sanatçısı Begench Orayev, Moldova Leonida Timus, İran uyruklu Shahabodin Talebsarbazi, Azerbaycan uyruklu Farid Mammadov ve ABD'li sanatçı Della Miles konser verdi.

ESKİŞEHİR

20 Aralık 2019 Cuma

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