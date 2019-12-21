Çukurcalı kadınlardan göz nuru eserler Seyitgazi'de hayat boyu öğrenme çalışmaları

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda kadınların yaptıkları eserler görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından Çukurca Mahallesinde açılan kursta 14 kursiyer, çeşitli branşlarda eğitim görüyor. 6 öğretmenin çeşitli günlerde verdiği eğitimle, hat sanatı, dekoratif ev tekstili, görsel sanatlar, okuma yazma ve giyim konularında eğitimler veriliyor. Kursta çeşitli incelemelerde bulunan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, "Kursumuzda çeşitli branşlarda eğitim gören kursiyerlerimizle beraber olma fırsatı bulduk eğitim çalışmaları bizleri hayli memnun etti. 70 yaşlarımızda okuma yazma öğrenmeye çalışan annelerimiz, hat sanatıyla muhteşem eserler çıkaran kadınlarımızı görmek bizleri çok memnun etti" diye belirtti.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı ise, "Hayat boyu öğrenme kapsamında kadınlarımızın içindeki yetenekleri çıkarmaları konusunda verimli zamanlar geçirmesini hedefliyoruz ve ayaklarına giderek açtığımız kurslarla hiç bir bedel ödemeden kurumumuzun imkanlarıyla güzel eserlerini görüyoruz. Bunlar bizleri hayli memnun ediyor" dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar Tindaz; "Sanatı belirli bir katmana değil herkese yansıtmayı hedefliyoruz. İnşallah çıkarmış olduğumuz eserleri ilerleyen zamanlarda vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Okuma yazma kursuna katılan Sevara Rahmanova da duygularını "Kırgızistan Uygur Türküyüm, Orhun eşimle tanışınca Türkiye’ye gelip evlendim açılmış olan okuma yazma kursuna katıldım. Zamanla adapte oluyorum burada güzel dostluklar var. Eğitimlerden ve ilgiden hayli memnunuz" şeklinde belirtti.

ESKİŞEHİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

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