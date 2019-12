Tepebaşı'nın gençlik merkezleri gençlerin gözdesi oldu

Tepebaşı Belediyesi, 3 farklı noktada her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamaya sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken; eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine destek oluyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve 29 Ekim Gençlik Merkezi’nin ardından her yıl on binlerce genci ağırlayan merkezlerin üçüncüsü; Mart 2019’da 2 Eylül Gençlik Merkezi ismi ile Sütlüce Mahallesi’nde açılmıştı. Gençlik merkezleri böylelikle kentin 3 farklı noktasında, düzenlediği etkinliklerin yanı sıra çok sayıda branşta gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile de daha fazla gence hitap ediyor.

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, "Gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Onların kendilerini geliştirmesi, ülkemiz için son derece değerli. Buradan yola çıkarak, gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğim. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezlerimizden yılda yaklaşık 40 bin gencimiz yararlanıyordu. Bu imkanları değerlendiren gençlerimiz için son olarak 2 Eylül Gençlik Merkezi’ni de hizmete açtık ve artık orası da dolup taşıyor. Gençlerimizin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiği ilgi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gençlik merkezleri, güz dönemi kursları ile her dönemde olduğu gibi yine gençlerden yoğun ilgi görüyor. 55 farklı branşta açılan 72 kurs, bin 740 gencin katılımı ile sürerken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten gençler, Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkür ediyor.

