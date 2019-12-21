Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile 2 askeri okuldan ilişiği kesilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahıslar, kent merkezindeki hücre evinde ya da saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri bildirildi.

ESKİŞEHİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

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