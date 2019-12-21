İnönü’de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi

"O benim sünnetim değildi"

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.

İlçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler belediye tarafından yenilenerek halkın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında kanalizasyon bağlantısı, tuvalet taşları, seramik ve lavabolar yenilendi. İlçedeki çalışmaların devam edeceği bildirildi.

ESKİŞEHİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

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