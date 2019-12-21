Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-2

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Cemali, Berkay Dabanlı, Erdal, Hakan Aslantaş, Sissoko (Dk.89 Kıvanç Karakaş), Kamal Issah (Dk.84 Ferhat Kiraz), Jesse Sekidika, Mehmet Özcan, Alperen (Dk.69 İbrahim Halil), Emre Güral

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic Sezer, Doğa İşeri, Oğuzhan, Okan Alkan, Furkan Çil (Dk.46 Hodzic), Mrsic, Mahatma Otoo, Ally Malle (Dk.85 Andusic), Serdar Güncü, Rahmi Anıl (Dk.79 Cenk Güvenç)

GOLLER: Dk.11 Erdal (Eskişehirspor) - Dk.4 Rahmi Anıl, Dk.73 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

SARI KART: Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Sissoko (Eskişehirspor) Okan Alkan, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.4'üncü dakikada Balıkesirspor öne geçti. Gelişen konuk takım atağında ceza sahası içinde Rahmi Anıl, kaleciden dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.

11'inci dakikada Eskişehirspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Erdal vurdu, top ağlarla buluştu: 1-1.

73'üncü dakikada Balıkesir yeniden öne geçti. Okan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



ESKİŞEHİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:43

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.