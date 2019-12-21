"O benim sünnetim değildi"

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TFF 1. Lig’in 16. haftasında Eskişehirspor’u 21’lik skorla mağlup eden Balıkesirspor’da Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, “Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim” dedi.

Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Balıkesirspor, Eskişehirspor’u 21’lik skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, “İki takım da ilk yarıda oyuna hızlı başladı. Karşılıklı birer golle 11 bitti. Her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarıda oyun planında değişikliğe gittik ve değişikliğimiz sonuç verdi. Golü biz bulduk. Mrsic’in attığı golle 21 kazandık. Mutluyuz. Yukarıları hedefliyoruz. Puanları almaya devam ediyoruz. Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim. Eskişehirspor’u oynadığı futboldan dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

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