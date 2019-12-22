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Bir dünya aynı sofrada buluştu UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Polat: “Sizlerin sayesinde biz dünyayı ...

İHA

Dünyanın birçok yerinden Eskişehir'e gelerek eğitim hayatına devam eden uluslararası öğrenciler, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Bir dünya aynı sofrada buluştu UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Polat: “Sizlerin sayesinde biz dünyayı öğrendik”

Dünyanın birçok yerinden Eskişehir’e gelerek eğitim hayatına devam eden uluslararası öğrenciler, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Yaklaşık 100 ülkeden 250 uluslararası öğrencinin katıldığı kahvaltı programı Eskişehir Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Uluslararası öğrencilere yönelik yapılan bu renkli kahvaltı programına Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) Başkan Yardımcısı Cibutili Ali Faras, Bursa İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubakir Armağan, YUDER Başkanı Nihat Demir, YUDER yönetimi, üniversite hocaları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.
Kahvaltı programında konuşan Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, derneğin isminin Yunus Emre'nin ismini taşımasının önemine değinerek, “Özellikle öğrenci derneğimizin isminin Yunus Emre olması da, bu anlamda özellik arz ediyor. Sanırım buradaki arkadaşlarımızın hepsi, hem derneğimizin vesilesiyle hem de ilimizin, ülkemizin, milletimizin, milli ve manevi olması vesilesiyle Yunus Emre’yi yeterince tanıdı. 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz' ve milletimizin özelliği kendisine sığınan, farklı vesilelerle gelen herkese kucağını açmış bir millet. Bu konuda kimsenin teninin rengine, dilinin çeşitliliğine, inancının farklılığına ayrı davranmamış, farklılığı zenginlik olarak görmüş güzel bir coğrafyamız. Farklı sebeplerle ülkemizde ve bu vesilelerle ilimizde yaşayan uluslararası insanlarımız var. Kimisi mülteciler olarak, sığınmacı olarak, kimisi de sizler gibi eğitimini almak üzere ülkemize geldi. Yine sizlerin arasında, YTB Türkiye Bursları olan öğrencilerimiz var, kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerimiz var ve farklı şekillerle belki finansmanı sağlayıp gelen öğrencilerimiz var. Her ne şekilde her ne vesileyle geldiyse gelsin, öğrencilerimiz bizlerin misafiri. Biz öğrencileri öncelikle annelerinin, babalarının ve ailelerinin kendi ülkelerinin ve milletlerinin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu emaneti korumak muhafaza etmek burada iyi bir ev sahipliği göstermek için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan, destek olan STK kuruluşlarımız, bu anlamda UDEF’in, ilimizdeki temsilcisi olan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğin emekleri ve katkıları gerçekten iddiayla bahsedecek türde” şeklinde konuştu.

“Sizlerin sayısında biz dünyayı öğrendik”
UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ise konuşmasında Türkiye’ye gelen öğrencilere geldiklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:
“Kurulduğu ilk günden beri samimiyeti hiç azalmadan devam eden bir dernek. Öğrenciler geliyor geçiyor. Evet, siz 4 yıl beli Eskişehir’de kalıyorsunuz. Belki 1 yılda dil öğrendiniz 5 yıl oldu. Yani dernek kurulduğundan beri hemen hemen 2 nesil gelmiş geçmiş ama bu ekiptekilerin heyecanı bitmedi. Elhamdülillah. Allah nazardan saklansın. Ben şahidim. İnşallah aynı böyle giderler böyle devam ederler. Biz de bundan mutluluk duyarız. Tabii ki bunu yapması için ne lazım? Sizler lazımsınız. Eğer Eskişehir’e uluslararası öğrenciler gelmeseydi, YUDER’ı kurmazdık. UDEF ortaya çıkmazdı. Sizler geldiniz, ülkemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim alıyorsunuz. Türkiye’ye dünyanın her tarafından güzel kültürlerini taşıdınız. Sizlerin sayısında biz dünyayı öğrendik. Ali Faras’tan Cibuti’yi öğrendim. Bir diğer kardeşimden Somali’yi öğrendim. İnanıyorum bu salonda herkes bir yerden bir başka ülkenin kültürü öğreniyor. Dolayısıyla sizlerin buraya gelmeniz çok çok önemli. Sizler Türkiye’yi tercih ettiğiniz için, Eskişehir’i tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum.”

“Birlikte aynı sofrada buluşmaktan mutluyuz, onurluyuz”
YUDER Başkanı Nihat Demir ise, “2011 yılında biz Yunus’un, ‘adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize’ sözleriyle çıktık. ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz’ dedik. İyi ki demişiz. Şu anda 54 ülkeden öğrenci kardeşlerimizle birlikte aynı sofrada buluşmaktan mutluyuz, onurluyuz” dedi.
Programda misafir öğrenciler, Türk kahvaltı sofrasını tadarken, UDEF tarafından düzenlenen ‘Benim Ülkem Türkiye’ adlı ulusal yarışmaya Eskişehir’den katılan öğrencilerin şiirlerini dinledi, kısa filmlerini izledi. Ayrıca YUDER tarafından 10 sorudan oluşan yarışma da gerçekleştirilirken, kazananlara ödülleri verildi. YUDER olarak çıkarttığı 8. Kıta dergisinde yer alan öğrencilere hediye takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

ESKİŞEHİR

22 Aralık 2019 Pazar

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