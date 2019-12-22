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Uluslararası Göçmenler Günü Anadolu Üniversitesinde coşkuyla kutlandı

İHA

'Kültürlerin Buluşma Noktası' ana temasıyla Eskişehir İl Göç İdaresi tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü Eskişehir Kutlaması, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Göçmenler Günü Anadolu Üniversitesinde coşkuyla kutlandı

'Kültürlerin Buluşma Noktası' ana temasıyla Eskişehir İl Göç İdaresi tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü Eskişehir Kutlaması, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte, uluslararası öğrencilerin sosyal uyum sürecine ilişkin bilgi verilirken, uluslararası öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları sergilerin yanı sıra Türkiye, Irak, İran, Türkmenistan, Moldova, Azerbaycan ve ABD'den ses ve sahne sanatçıları kendi kültürlerinden performanslar sergilediler. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Arttırılmasına Dair Teknik Destek Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı ve Başkatibi Alexander Fricke, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız katıldı.

"Ülkemiz dünya kamuoyu tarafından saygı duyulan bin yıllık köklü bir göç geleneğine sahiptir"
İnsanlığın var oluş tarihinden itibaren göçün de olduğunu dile getiren Vali Özdemir Çakacak, ekonomik şartlar, savaşlar ve doğal afetler gibi sebeplerle göçlerin gerçekleştiğini söyledi. Vali Çakacak, "Dünyanın en önemli göç coğrafyasında olan ülkemiz bir istikrar abidesi olarak yükselmektedir. Ülkelerinden çeşitli nedenlerle kopan insanlar için ülkemiz bir cazibe oluşturmaktadır. Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere dünyanın dört bir yanından insana ülkemiz ev sahipliği etmekte ve bu nedenle 192 ülkeden 5 milyon insan ülkemizde yaşamaktadır. Ülkemiz her zaman göçmenlere kapılarını açan ve onları koruma altına alan bunun sayesinde de dünya kamuoyu tarafından saygı duyulan bin yıllık köklü bir göç geleneğine sahiptir. Bunun yanı sıra, Eskişehir bir eğitim kenti olduğu için ilimizde 2 binin üzerinde yabancı öğrenci bulunmaktadır. Burada öğrenim gören bu öğrencilerimiz ileride kendi ülkelerinin önemli alanlarındaki meslekleri yaparak ön plana çıkacaklardır. Etkinliğimizin adı gibi Anadolu’da tarihin her dönemin kültürlerin buluştuğu bir coğrafya olmuştur çünkü Anadolu ana kucağı gibidir. Tüm konuklarımızın ve göçmenlerimizin bu vesile ile Uluslararası Göçmenler gününü kutluyorum ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Üniversitelerin ilim ve bilimin birleştiği en yegane kurumlardan biri olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ise etkinliğe ilişkin, “Üniversitemizde öğrenim gören Türk öğrencilerin yanında, binlerce uluslararası öğrenciyi ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde 150 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitimlerine devam etmesi hem bölgesinde hem de uluslararası arenada Türkiye'ye olan sevgi ve muhabbetin en güzel göstergelerinden biridir. Milyonlarca mazluma ve birçok kültüre ev sahipliği yapmak bizim engin tarihi bağımıza sımsıkı bağlı olduğumuzun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Bizler, her milleti gönülden seven bir milletin evlatlarıyız”
Türkiye'nin kadim geleneğinden beslendiğini ve topraklarını yüzyıllardır bütün insanlığa açmış ender medeniyetlerden biri olduğunu vurgulayan İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, “Medeniyetimize renk katan bu programda aramızda olan Bakü'den Üsküp'e, Saraybosna'dan Halep'e, Musul'dan Gazze'ye kadar uzanan tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler her milleti gönülden seven bir milletin evlatlarıyız. Eskişehir’de çalmadık mazlum kapısını bırakmadan tüm gayretimizle çalışıyoruz. Yaptığımız ülke buluşmalarında birçok ülkeden insanlarla ve büyük elçilerimizin de katılımlarıyla bir arada olduk. Bu durum Türkiye’nin gönül coğrafyasında sınırlar olmadığının en güzel göstergesidir. Bugün 100 farklı kültürden konuklarımızla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' sloganıyla düzenlenen bu programı Eskişehir'de ve Türkiye'nin diğer illerinde yapmamıza vesile olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüze, Avrupa Birliği Delegasyon heyetine ve emeği geçen tüm kurum ve kişilere çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 37 bin kişi çatışma ve kovuşturma nedeniyle her gün yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda bırakılıyor"
Dünya çapında, tahmini 272 milyon göçmeni tanımak için 18 Aralık’ın Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildiğini dile getiren Alexander Fricke, amaçlarının dünyadaki tüm göçmenlerin insan hakları ve eşit koruma hakkına sahip olduğunu hatırlatmak olduğunu belirtti. Göç olgusunun çağdaş dünyanın tanımlayıcı sosyal fenomenlerinden biri olduğunun altını çizen Fricke, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre her gün 37 bin kişi çatışma ve kovuşturma nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda bırakılıyor. Bu yıl dünyada 70 milyondan fazla insanın yerinden edilmesi, İkinci Dünya Savaşından beri görülmeyen rekor bir sayı anlamına geliyor. Türkiye geçici koruma kapsamında 3.6 milyon Suriyeli mülteciye ve 400 bin kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacıyla dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye insani yardım ve kalkınma desteği sağlama konusunda övgüye değer çabalar sarf etmektedir. Bu yıl Uluslararası Göçmenler Gününün teması; 'Sosyal Uyum' ve bir yabancı olarak Türkiye'de bulunduğum süreçte bana bu anlamda gösterilen ilgi, alaka ve açıklığa tanık oldum” diye ifade etti.
Etkinlikte ayrıca, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, programın Eskişehir'de gerçekleştirilmesinin değerli olduğunu, Türkiye'nin göçe maruz bırakılan insanlara kucak açtığına ve bu durumun tarihsel sürecine değindiği bir konuşma gerçekleştirdi. Yunus Emre Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nihat Demir ise, "Uluslararası Öğrencilerin Uyum Süreci" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, horon ekibi, efe oyunu ve Irak Türkmenleri halay gösterisi yanı sıra yabancı uyruklu ses sanatçılarının konserleriyle sona eren etkinlikte, İran uyruklu ressam Shahzar Mirzaalinejad'a da Türkiye'de karşılıklı uyuma katkısı nedeniyle Kırlangıç Ödülü takdim edildi.

ESKİŞEHİR

22 Aralık 2019 Pazar

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