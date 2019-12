ÜYEP yeni öğrencilerini arıyor

Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tanımlama sınavı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok’ta gerçekleştirildi.

ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak şunları söyledi:

“Bugün merkezde, Eskişehir ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinden gelen çocukların potansiyellerinin tanımlamalarını yapıyoruz. Bu bizim düzenli olarak her yıl ÜYEP’e öğrenci kabul etmek için yaptığımız bir sınav. Türkiye genelinde başvurularla sınava katılan 700 civarında çocuk var. ÜYEP’e genelde her yıl aşağı yukarı otuz farklı şehirden başvurular oluyor ve her yıl olduğu gibi kazanan çocuklar arasından 28 öğrenciyi ÜYEP’e kabul ediyoruz. Kazanıp ÜYEP’e kayıt yaptırdıktan sonra 4 yıl boyunca eğitim alıyorlar. Hafta sonları ve yazları programlarımıza gelebiliyorlar.”

