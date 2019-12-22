Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde çocuklar için heykel atölyesi düzenlendi

Açıldığı günden beri birçok sanat sergisine ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.

Gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile Çağdaş Sanatlar Galerisi, artık sanatın da üretildiği bir sanat galerisi haline geldi. Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde son olarak heykel atölyesi düzenlendi. Heykel atölyesine 912 yaş aralığında 13 çocuk katıldı. Ufuk Aldemir’in eğitmenliğini yaptığı heykel atölyesinde, çocuklara rölyef tekniği anlatıldı. Yükseltme ya da çökertmelerle kil üzerinde üç boyutlu şekil çalışmaları yapan çocuklar, atölye süresince keyifli bir zaman geçirdi.

ESKİŞEHİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:38

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