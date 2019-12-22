Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'ın '22 Aralık Paramedikler Günü' kutlama mesajı

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, '22 Aralık Paramedikler Günü' nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal mesajında, "Acil Sağlık Hizmetleri, sağlıkta reformun öncüsü ve sağlık sektöründe gelişimi en iyi ve en kaliteli şekilde ilerleyen yönü olmuştur. 2000'li yılların başında il merkezinde 2 istasyon ile hizmet veren 112 hizmetleri, bugün Eskişehir’in 34 noktasında ambulans, yoğun bakım ambulansı, 4 yataklı ambulansı, motorize ambulansı, kış şartlarında paletli ambulansı, gerektiğinde uçak ve helikopter ambulansı ile şehrimize hizmet vermektedir. Özellikle 2004 yılından itibaren başlayan paramedik ve ATT istihdamı ile 112’ler aranan nitelikli personeline de sahip olmuş ve istasyon sayıları artmaya başlamıştır. Ambulansta travmadan doğuma birçok sağlık hizmetinin yanında sürücülük, kurtarma gibi birçok profesyonel hizmeti veren paramedikler acil sağlık hizmetleri çalışanlarının vazgeçilmez neferi olmuştur. Bu vesile ile birlikte nöbet tutmaktan gurur duyduğum, aynı heyecanı birlikte yaşadığım, acil sağlık hizmetlerine gönül veren tüm paramediklerin 22 Aralık Paramedikler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:38

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