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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alzheimer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil

İHA

Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile söz konusu hastalık ile mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.

Alzheimer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil

Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü’nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile söz konusu hastalık ile mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.
Alzheimer Konukevi yatılı 102, gündüz bakımlı 30 ve Alzheimer Derneği’nde de yatılı 40 olmak üzere toplam 172 hasta kapasitesi ile hizmet sunuyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü danışman psikiyatrist hekim tarafından gerçekleştiriliyor ve tedavi programları belirleniyor. Ardından düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları yakından takip ediliyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesinin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Merkezde yatılı olarak kalan hastaların, görevli hasta bakım personelleri tarafından her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanırken; uzman psikolog ve hasta bakım elemanları tarafından hastalarla birlikte zihinsel ve bedensel faaliyetleri güçlendirecek, sağlık durumlarına uygun etkinlikler ve yürüyüşler yapılıyor ve daha etkili ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Ayrıca Alzheimer hastalarından ihtiyacı olanların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist eşliğinde tedavileri de gerçekleştiriliyor.

“Buraya sahip olduğumuz için büyük gurur duyuyoruz”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, “Burada amacımız, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmaktır. Çünkü Alzheimer hastalarımıza bakmak gerçekten zordur. Burada kalan hastalarımız sürekli işinde uzman personel gözetiminde yaşamlarını sürdürmektedir. Hastalarımız burada yaptıkları çeşitli aktivitelerle de sosyalleşiyorlar. Sosyalleştiklerinde ise hastalıklarının daha kötüye gitmesinin engellendiğine şahit oluyoruz. Görüyoruz ki hasta olmayan insanlar kadar hasta olan insanlar için de sosyalleşme çok önemli. Ayrıca hem yatılı hem gündüzlü olması anlamında böyle bir yer Türkiye’de ilk ve tek noktalardan bir tanesidir. Yaşam Köyü’ndeki Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi’nde yatılı 102, gündüz bakımlı 30 ve Alzheimer Derneği’nde de yatılı 40 olmak üzere toplam 172 hasta kapasitesine sahibiz. Buraya sahip olduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Burada bizim için en güzel şey ise hasta yakınlarının memnuniyetlerini ifade etmeleridir. Bunun mutluluğu ve huzuru ise paha biçilemez bir duygu. Alzheimer Konukevi gibi özel bir merkezin, bizim için oldukça özel bir alanda yer alıyor olması da çok önemli. Söz konusu alan, yani Yaşam Köyümüz, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün destekleriyle Etiyopya’da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda çok önemli bir ödüle layık görüldü. REMOURBAN Akıllı Kent Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. ‘Akıllı Kent Gelişimi’ alanında ‘Küresel Model’ ödülü aldık. Tepebaşı artık Küresel Model. Tepebaşı ile birlikte ülkemize değer katmaya ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya aralıksız biçimde devam edeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konukevine nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşların, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile bağışta bulunabileceklerini belirtti. Yetkililer nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşların 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan 1402 dahili numarayı tuşlayarak veya 0 (530) 604 94 35’i arayarak bilgi alabileceklerini bildirdi.

ESKİŞEHİR

22 Aralık 2019 Pazar

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