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Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

DHA

ESKİŞEHİR´de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 

ESKİŞEHİR´de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 658,44 gram skunk esrar, 54,69 gram esrar, 0,90 gram metamfetamin, 0,70 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7´si uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan diğer 3 şüpheli ise ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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