EŞYODER’den ‘Sarıkamış Şehitlerini’ anma

Eskişehirli Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye şairler, ‘Sarıkamış Şehitleri’ için kendi yazdıkları şiirleri okudular ve ozanlarda kendi besteledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler.

Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için; Odunpazarı Kent Konseyi binasında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu, dualar edildi. Sunuculuğunu Mevlüt Özden’in yaptığı etkinlikte; duygu yüklü türküler ve şiirler, şehitlerin ruhuna yâd edildi. Türküler sazlar eşliğinde söylenirken ve şiirler okunurken duygulu anlar yaşandı.

EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, Sarıkamış Şehitlerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Şehitleri anmak için; Odunpazarı Kent Konseyi binasında etkinlik düzenledik. Ozanlarımız Hasan Bakırcı ve Behçet Sönmez şehitlerimiz için kendi derledikleri türküleri sazlar eşliğinde söylerken, derneğimize üye arkadaşlarımız gözyaşlarını tutamadılar. 25 şair arkadaşımız, şehitlerimiz için yazdıkları kendi şiirlerini okurken çok duygu yüklü anlar yaşadılar. Allahüekber Dağları’nda Enver Paşa komutasındaki Türk askerlerin ağır kış koşullarında yenik düşerek şehit olmalarının 105. yıl dönümünde, şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Karlarla kaplı Allahuekber Dağları’na yaya olarak tırmanan ordunun on binlerce şehit vermesi bu büyük felaketi getirdi. Şehitlerimizin ruhunu burada yâd ediyoruz. Mekânları cennet olsun’’ dedi.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:44

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.