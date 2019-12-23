Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı’ndan ‘Şeb-i Arus’ töreni’

Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı tarafından Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da, ‘Şebi Arus Hz. Mevlana’yı Anma ve 746’ncı Vuslat Yıldönümü Sema Töreni’ düzenlendi.

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu; ‘Şebi Aruz’ töreninde, Eskişehir ve Emirdağ halkı ile buluştu. Mevlânâ Celâledd’ini Rûmî’nin vefat ettiği gece olarak adlandırılan Şebi Arus; bu geceyi Rabbine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü ‘Düğün Gecesi’ olarak tanımlanmıştır. Mevlana’nın vefat yıldönümüne denk gelen haftalarda yapılan ’Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’; halk arasında ’Şebi Arus’ olarak anılmaktadır. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlânâ Celâledd’ini Rûmî’nin, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda, anma programına davetliler ilgi gösterdi. Mevlânâ Celâledd’ini Rûmî’nin 746’ncı ölüm yıl dönümü; Emirdağlılar Vakfı’nın düzenlediği ‘Şebi Arus’ etkinliği ile anıldı. Etkinlikte, Mevlânâ şiirleri ve Yunus Emre ilahileri davetlilere duygulu anlar yaşattı. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu; Koro Şefi Nazan Naz yönetiminde, birbirinden güzel ve anlamlı ilahiler söyledi. ‘Şebi Aruz’ töreninin moderatörlüğünü ise, Eskişehirli eğitimci yazar ve şair Fikret Akın yaptı. Sahneye çıkan semazenler ise, izleyenleri adeta mest etti.

’Şebi Aruz’ töreni sonunda konuşan Emirdağlılar Vakfı yönetim kurulu üyesi Ceylan Yavuz yaptığı açıklamada, "Mevlânâ Celâledd’ini Rûmî’nin vefat ettiği gece olarak adlandırılan Şebi Arus’u, anlamına uygun güzel bir etkinlik düzenleyerek andık. Bu tür etkinliklerimiz, ilerleyen günlerde de devam edecektir’’ dedi.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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