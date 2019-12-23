‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konferansı ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karacasu; "Üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmalıdır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karacasu; ‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu konferans verdi.

Konferansa; Eskişehir’in sorunlarına ve çözüm yollarına ilgi duyanlar katıldı. Eskişehir Sinerji Derneği Başkanı Soner Çam, dernek binasındaki etkinlik öncesi Prof. Dr. Murat Karacasu’nun biyografisini sundu. Akabinde yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde bulunan kentlerde de ulaşım konusunda sorunlar yaşanmakta olduğunu belirten Karacasu, ‘’Bu konuda; Eskişehir’de üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, burada Eskişehir ili ile ilgili ulaşım konusunda bilgilendirme yapmaktayım. Kentlerde; imar ve ulaşım planları, 2030 yıl sonrası düşünülerek birlikte planlar yapılırsa, sorunlara çözüm yolları bulunur. Ayrıca yıllar geçtikçe; tüm dünyada olduğu gibi, halkın hızlı bir şekilde özel otomobil edinme eğiliminde olduğu ve sonuç olarak da park yeri bulma sorunları ortaya çıkacaktır. İlerleyen yıllarda da çok daha büyük sorunlar yaşanacaktır. Ulaşım sorunlarına çözüm bulmak amacı ile; bir an önce Eskişehir’de üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmalıdır. Bugün için değilse bile; gelecek kuşaklar için bu çalışmaların ivedilikle yerine getirilmesi gereklidir. Bu konuda her isteyen kuruma, elimizden geldiği kadar imkânlarımız oranında, Ulaştırma Anabilim Dalı olarak yardımcı olmaya çalışacağız’’ dedi.

Konferans sonunda: ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karacasu’ya, ‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu konferans sunduğu için teşekkür belgesi ve plaket taktim edildi.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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