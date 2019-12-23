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(Özel) Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden kebap Ünlü vokalist Della Miles kebap ocağının ...

İHA

Dünyaca ünlü yıldızlardan Michael Jackson ve Whitney Houston'un vokalistliğini yapan Della Miles, Eskişehir'de kebap ocağının başına geçti.

(Özel) Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden kebap Ünlü vokalist Della Miles kebap ocağının başına geçti

Dünyaca ünlü yıldızlardan Michael Jackson ve Whitney Houston’un vokalistliğini yapan Della Miles, Eskişehir’de kebap ocağının başına geçti.
Yaklaşık 2 yıl önce Muğla’ya yerleşen dünyaca ünlü ABD’li vokalist Della Miles, Dalyan’da çiftlik hayatı yaşamaya karar verdi. Sonradan Müslüman olduğunu duyuran ünlü sanatçı ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ etkinliği kapsamında Eskişehir Göç İdaresi tarafından Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda sahne alan Miles, etkinliğin ardından yemek için Ciğerci Aziz’e gitti. Ünlü vokalist mutfağa girip ocağın başına geçti. Miles, ocakbaşında ciğer ve kebap pişirdi, ocağı yelledi. Eskişehir’i ilk kez ziyaret eden ABD’li vokalist, Türkiye’yi ve Türk mutfağını çok sevdiğini dile getirdi.
“En sevdiğim yemek Adana kebabı”
Türkiye’ye yerleştikten sonra ülkeyi çok sevdiğini aktaran Miles, Türkiye’ye dair en sevdiği şeyin Türk yemekleri olduğunu söyledi. Miles, “Bu şehri seviyorum. Dürüst olmak gerekirse her yeri göremedim. Biraz yoğunduk ama gördüklerim çok güzeldi. Şef bana kebap yapmayı öğretti. Çok güzeldi ve keyif aldım. Eve gidip pratik yapmam gerekiyor. Türk tatlılarını çok seviyorum. En sevdiğim yemek ise Adana Kebabı. Çok güzel. Burada olduğum için de çok mutluyum. Çok güzel bir yer. Bir dahaki Eskişehir’e gelişimde de ziyaret edeceğim” diye konuştu.
“İnşallah Türk kültürünü dünyaya tanıtacağız”
Yemek için ünlü vokalist Della Miles’ı ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren işletme sahibi Aziz Karagöz, “Eskişehir Göç İdaresi’nin Uluslararası Kültür ve Uyum Topluluğu’nda ağırladığımız Della Miles bizim mekânımızı tercih etti. Kendisine Türk mutfağını ve Urfa kültürünü anlatmak ve tanıtmak için hem yemeklerimizi tattırdık hem de mangalın başına aldık. İnşallah bizim kültürümüzü dünyada gittiği programlarda anlatacak. Zaten Urfa mutfağı dünyaya nam salmış bir mutfak. Herkes tarafından rağbet görüyor. Lezzetlerimiz ve baharatlarımızla inşallah Türk kültürünü dünyaya tanıtacağız” dedi.

ESKİŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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