BEY-DER’in 12. olağan genel kongresi yapıldı Muhamer Öztay olağan kongrede tekrar başkan seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BEY-DER’in 12. olağan genel kongresi yapıldı Muhamer Öztay olağan kongrede tekrar başkan seçildi

İHA

Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEYDER)'in 12. olağan genel kongresi yapıldı.

BEY-DER’in 12. olağan genel kongresi yapıldı Muhamer Öztay olağan kongrede tekrar başkan seçildi

Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEYDER)’in 12. olağan genel kongresi yapıldı.
Eskişehir'de bulunan dernek binasındaki kongreye; Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.
Gündem gereği Divan Başkanlığına Süleyman Akıncı, divan üyeliklerine Vehbi Örs ve Abdullah Albayrak getirildi. Akabinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı hep birlikte söylendi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporu ile gelirgider hesapları okundu, tahmini bütçe görüşüldü. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin isimleri okundu ve hepsi oy birliği ile kabul edildi.
Kongrede seçimler sonucunda Muhamer Öztay, tek liste olarak girdiği seçimlerde tekrar başkan seçildi. Seçim sonucunda konuşan Muhamer Öztay, ‘’Hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yapacağımız projelerimizi hayata geçireceğiz. İlimizdeki her mahalleye girerek ve hemşehrilerimizi bularak derneğimize kazandıracağız. 2020 yılında yaz aylarında üyelerimizin çocuklarına, ücretsiz kurs vereceğiz. Kişi, kurum ve kuruluşlarla üyelerimizin lehine anlaşmalar yapmaya özen göstereceğiz. Her sene ‘birlik ve beraberlik’ gecesi düzenleyeceğiz. İstişare ve çalışma grupları ve ARGE birimi oluşturacağız’’ dedi.
Seçim sonuçlarına göre; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Muhamer Öztay, Adnan Kemal Günaydın, Halil İbrahim Bilir, Özcan Uzun, Mehmet Ali Şahan, Deniz Demirpak, Mithat Gümüş, Osman Çam, Şahin Öztürk ve Denetleme Kurulu asil üyeliklerine ise Yakup Öztürk, Muammer Alkan, Yaşar Gazi Çakır seçildi.

ESKİŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesinde “Master Class” söyleşisi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde “Master Class” söyleşisi
Anadolu Üniversitesi’nde kültür-sanat etkinlikleri
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde kültür-sanat etkinlikleri
AK Partili kadınlardan hoş geldin bebek ziyareti
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan hoş geldin bebek ziyareti
Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması ...
Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te
YEREL HABERLER Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te
(Özel) Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden kebap Ünlü vokalist Della Miles kebap ocağının başına geçti
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden ...
‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konferansı ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karacasu; "Üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmalıdır"
YEREL HABERLER ‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ ...
Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı’ndan ‘Şeb-i Arus’ töreni’
YEREL HABERLER Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı’ndan ‘Şeb-i Arus’ ...
EŞYODER’den ‘Sarıkamış Şehitlerini’ anma
YEREL HABERLER EŞYODER’den ‘Sarıkamış Şehitlerini’ anma
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Narkotik dedektör köpeği saklanan uyuşturucuları buldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 ...
Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı
Alzheimer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil
YEREL HABERLER Alzheimer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil
1 milyon değerinde kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER 1 milyon değerinde kaçak tütün ve malzemesi ele ...
Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'ın '22 Aralık Paramedikler Günü' kutlama mesajı
YEREL HABERLER Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'ın '22 ...
Spor ve dans merkezlerinden yıl sonu gösterisi
YEREL HABERLER Spor ve dans merkezlerinden yıl sonu gösterisi
Sektörün önemli isimleri “Sıfırın Altında Marketing”de buluştu
YEREL HABERLER Sektörün önemli isimleri “Sıfırın Altında ...
Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde çocuklar için heykel atölyesi düzenlendi
YEREL HABERLER Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde çocuklar için heykel ...
ÜYEP yeni öğrencilerini arıyor
YEREL HABERLER ÜYEP yeni öğrencilerini arıyor
Uluslararası Göçmenler Günü Anadolu Üniversitesinde coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Göçmenler Günü Anadolu Üniversitesinde ...
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı dağıttı
YEREL HABERLER Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı ...
TÜDAM'da "Anadolu Makam" konseri
YEREL HABERLER TÜDAM'da "Anadolu Makam" konseri
Villaya kaçak sigara ve tütün baskını; 1 milyon liralık malzeme ele geçti
YEREL HABERLER Villaya kaçak sigara ve tütün baskını; 1 milyon ...
“Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabına yoğun ilgi
YEREL HABERLER “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X