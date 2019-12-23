Anadolu Üniversitesi’nde kültür-sanat etkinlikleri

Anadolu Üniversitesi’nde kültürsanat etkinlikleri devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen kültürsanat etkinliklerine Koral Çalgan Salonu ev sahipliği yaptı. İlk olarak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano ana sanat dalı ortaokul ve yarı zamanlı öğrencileri, piyano konseri düzenledi. Gerçekleşen konserde, 28 ortaokul öğrencisi sahne aldı. Öğretim Görevlisi Ruba Pekdemir Peker düzenledikleri konserle ilgili, “Öğrencilerimizin sahne tecrübesi edinmeleri amacıyla yapıyoruz. Tüm yıl boyunca çok güzel çalıştılar. Bu konseri bölüm konseri olarak ayarladık ve tüm hocalarımızın öğrencilerinin bir arada sahne almalarını istedik” dedi.

“Gitar sınıfı besteleri müzikseverlerle buluşturdu”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından da Gitar Sınıfı Konseri düzenlendi.Konserde lisans, yüksek lisans ve doktora sınıfı öğrencileri sahne aldı. Birçok ünlü bestenin seslendirildiği konser hakkındaki düşüncelerini paylaşan Doç. Emre Ünlenen, “Dönem içerisinde çalıştığımız tüm eserleri özellikle müzisyen olmayan arkadaşlarımızla da paylaşmak istiyoruz. Bu konserler sayesinde yaptığımız çalışmaların hepsini sınavlarımızın öncesinde sergileme şansımız oluyor” dedi.

“Oda Müziği Konseri”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bir de oda müziği konseri gerçekleştirildi. Kültürel Etkinlikler Dersi kapsamında değerlendirilen konsere yoğun ilgi gösterildi.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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