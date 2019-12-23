İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na bağlı olarak "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Davetlilerin katıldığı kurum binasındaki toplantı öncesi bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili olarak bitki koruma ürünlerinin kontrolünde görevli kişilerin kayıt altına alınması, bu konuda kurumsal hafızanın korunması ve güçlendirilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması, kontrollerde görevli kişilerden kaynaklı uygulama hatalarının önüne geçilmesi ve bilgilendirme toplantılarından en üst seviyede verim alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yayımlanan yönetmelik gereği değişikliklerin son tamamlanma tarihi 13 Şubat 2020 olduğundan bu tarihe özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Daha sonra yönetmelik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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