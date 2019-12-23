Açıköğretim Söyleşi Günleri “Teknoloji Liderliği” ile devam etti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Söyleşi Günlerinde “Teknoloji Liderliği” konusu işlendi.

Eğitim Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Eren Kesim’in konuşmacı olduğu etkinlik, Açıköğretim Fakültesi 9. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalışmalarında teknoloji liderliğinin bilgi ekonomisindeki yeri üzerinde durduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Eren Kesim, “Küresel anlamda baktığımız zaman, en büyük 500 şirketin yöneticileri teknoloji liderliği rolünü oynayabiliyor. Bizim için önemli olan şey dönüşüm sürecinde eğitim kurumu ile birlikte bir teknoloji liderliği başlatmak. Velilerimizin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağa uyum sağlama süreçlerini hızlandırmamız gerekiyor. Dijital vatandaşlık kavramını doğru anlatmamız gerekiyor. Anadolu Üniversitesi, dijitalleşme sürecinde öncü bir konumdadır. Gerek Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı gerekse Açıköğretim Sistemi son yıllarda yapılan çalışmaları destekliyor. SODİGEM, bizleri teknoloji liderliği konusunda heveslendiriyor ve motive ediyor. Ben gelecekte ülkemizin genç nüfusunun, teknoloji liderleri olarak yetiştirebileceği konusunda eminim.” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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