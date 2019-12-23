Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenleri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi’ne katıldı.

Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi’ne, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile belediye eğitmenleri katıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen eğitimde Uzman Öznur Toper, yaban hayatı, su, plastik, sürdürülebilir gıda gibi konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Çocuklara ve gençlere çevre sevgisini aşılayacak eğitmenlerin katıldığı çalışmada, çeşitli oyun yöntemleri de uygulandı.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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