Girişimcilik Kulübü'nden "Girişimcilik ve İnovasyon" eğitimi

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen ''Girişimcilik ve İnovasyon'' eğitimi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Bilinçli girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan 'Girişimcilik Fabrikası' projesinin kurucu üyelerinden Abdulkadir Biber'in verdiği eğitime kulüp üyeleri ilgi gösterdi. Girişimcilik Kulübü olarak düzenledikleri eğitimle ilgili konuşan Kulüp Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü 3. sınıf öğrencisi Simge Yalman şunları söyledi: "Her insan girişimci olabilir, bunun okunan bölüm ya da meslekle ilgisi yok. Girişimcilik bir fikirle, bir hayalle başlıyor. Biz bu eğitimi, insanlara, bir girişimci nasıl olur, girişimcilik nereden başlıyor ve bir girişimci olmak için neler yapılmalı gibi soruların cevaplarını verebilmek adına düzenledik."

Yazılım ve bilişim alanında çalıştığını söyleyen Biber, "14 yaşındayım diyorum; çünkü 14 yıldır kendimi keşfetmiş bir girişimciyim. İnsan kendini keşfettikten sonra hayatın farkına varabiliyor. Önce kendinizi keşfetmeli, kim olduğunuzu bilmelisiniz. Hayattaki amacınız ne, hedefleriniz neler? İşte kendinizi keşfetmek, bu sorulara cevap verebiliyor olmak demektir. 14 yıldır bu süreç içerisinde kendimi geliştirmeye gayret ediyorum ve girişimciliğin, insanın kendisini keşfetmesiyle beraber hayal ve hedeflerini gerçekleştirebileceği mükemmel bir alan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Girişimciliğin tanımını da yapan Biber, girişimciyi, risk alarak yenilik yapan veya fırsatlar gözleyen ve o fırsatları bulduğunda her türlü riski alarak gerçekleştirmeye çalışan kişi olarak tanımladı. Dört tür girişimcilik çeşidi olduğunu vurgulayan Biber bunları şu şekilde açıkladı: "Ticari girişimcilik, amacı maddi çıkar elde etmektir. Bütün planlamalar kar sağlamak üzerine kuruludur. Kamu girişimciliği, sermaye tamamen kamudan gelmektedir, risk kamuya aittir. Piyasada yer alan ürünlerin devlet eliyle üretilmesi anlamına gelir. Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olan insanların sorunları çözmek için kurduğu kitlesel girişimin adıdır. Son olarak bağımsız girişimcilik ise, bir firma çatısı altında toplanan bireylerin, kendi networkleri doğrultusunda ürün veya hizmet sattıkları girişimcilik türüdür."

İnsanların, yenilikçi olma, kar elde etme, kişisel tatmin sağlama ve kendini ispatlama isteği doğrultusunda girişimci olmak istediklerini belirten Biber, girişimci düşüncenin temel bileşenlerini ise; risk alma, öncü olma, rekabetçi düşünme, pazar oluşturma ve pazar yönetme şeklinde açıkladı.

Girişimciliğin önemini, milli gelire katkı, istihdam yaratma, yeni ürün/hizmet sunmak ve rekabet yoluyla kaliteyi arttırmak şeklinde açıklayan ve tüm bunlara bağlı olarak girişimcilerin özelliklerinden bahseden Biber, “Girişimciler; iş kurmaya hevesli, önder nitelikli, risk alabilen, değişimi fırsat olarak gören, kendilerine güvenen, planlı ve planları için zaman, çaba ve para harcayan kişiler.”

Bilinçli girişimciliğin önemine vurgu yapan Biber; zamanı iyi yönetmenin, risk almanın, yeni fikirlere açık olmanın ve vizyon sahibi olmanın bilinçli girişimci olma yolunda önemli olduğunu belirtti. Girişimcilerin neden başarısız olduklarına dair açıklamalarda da bulunan Biber bu durumun nedenlerini şu şekilde açıkladı:

"Ticaret bilgisinin zayıf olması, iyi bir fizibilite araştırmasının yapılmaması, rekabeti dikkate almama, yeniliğe kapalı olma ve sermaye yetersizliği gibi birçok etkene bağlı olarak kişi girişimcilik yolunda başarısız olabiliyor."

Eğitimin bir diğer parçası olan inovasyon konusuna ise tanımıyla başlayan Biber: "İnovasyon kavram olarak hem bir süreci yenilemeyi hem de bir sonucu yenilemeyi ifade eder. Farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Ürün inovasyonu, farklı ve yeni bir ürünün geliştirilip pazara sunulması süreci, hizmet inovasyonu, sunulan bir hizmetin yenileştirilmesi veya geliştirilmesi üzerine kurulu bir sistem, pazarlama inovasyonu, ürün veya hizmetin yeni tasarımlarla ambalajlanması ya da farklı pazarlama stratejileri geliştirilip sunulması ve son olarak organizasyonel inovasyon ise rekabete ayak uydurabilmek veya mevcut pazar konumunu koruyabilmek için çalışma ve iş organizasyonunda yenileşmenin uygulanmasıdır. İnovasyon süreci, fikir yaratma, fikir seçme, fikri geliştirme ve uygulama, fikri yayma aşamalarından oluşur.” dedi.

Eğitim, girişimcilik ve kendini tanımanın önemine yönelik etkinliklerin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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