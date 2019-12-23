Girişimcilik Kulübü'nden "Girişimcilik ve İnovasyon" eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Girişimcilik Kulübü'nden "Girişimcilik ve İnovasyon" eğitimi

İHA

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen ''Girişimcilik ve İnovasyon'' eğitimi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Girişimcilik Kulübü'nden "Girişimcilik ve İnovasyon" eğitimi

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen ''Girişimcilik ve İnovasyon'' eğitimi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.
Bilinçli girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan 'Girişimcilik Fabrikası' projesinin kurucu üyelerinden Abdulkadir Biber'in verdiği eğitime kulüp üyeleri ilgi gösterdi. Girişimcilik Kulübü olarak düzenledikleri eğitimle ilgili konuşan Kulüp Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü 3. sınıf öğrencisi Simge Yalman şunları söyledi: "Her insan girişimci olabilir, bunun okunan bölüm ya da meslekle ilgisi yok. Girişimcilik bir fikirle, bir hayalle başlıyor. Biz bu eğitimi, insanlara, bir girişimci nasıl olur, girişimcilik nereden başlıyor ve bir girişimci olmak için neler yapılmalı gibi soruların cevaplarını verebilmek adına düzenledik."
Yazılım ve bilişim alanında çalıştığını söyleyen Biber, "14 yaşındayım diyorum; çünkü 14 yıldır kendimi keşfetmiş bir girişimciyim. İnsan kendini keşfettikten sonra hayatın farkına varabiliyor. Önce kendinizi keşfetmeli, kim olduğunuzu bilmelisiniz. Hayattaki amacınız ne, hedefleriniz neler? İşte kendinizi keşfetmek, bu sorulara cevap verebiliyor olmak demektir. 14 yıldır bu süreç içerisinde kendimi geliştirmeye gayret ediyorum ve girişimciliğin, insanın kendisini keşfetmesiyle beraber hayal ve hedeflerini gerçekleştirebileceği mükemmel bir alan olduğunu düşünüyorum." dedi.
Girişimciliğin tanımını da yapan Biber, girişimciyi, risk alarak yenilik yapan veya fırsatlar gözleyen ve o fırsatları bulduğunda her türlü riski alarak gerçekleştirmeye çalışan kişi olarak tanımladı. Dört tür girişimcilik çeşidi olduğunu vurgulayan Biber bunları şu şekilde açıkladı: "Ticari girişimcilik, amacı maddi çıkar elde etmektir. Bütün planlamalar kar sağlamak üzerine kuruludur. Kamu girişimciliği, sermaye tamamen kamudan gelmektedir, risk kamuya aittir. Piyasada yer alan ürünlerin devlet eliyle üretilmesi anlamına gelir. Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olan insanların sorunları çözmek için kurduğu kitlesel girişimin adıdır. Son olarak bağımsız girişimcilik ise, bir firma çatısı altında toplanan bireylerin, kendi networkleri doğrultusunda ürün veya hizmet sattıkları girişimcilik türüdür."
İnsanların, yenilikçi olma, kar elde etme, kişisel tatmin sağlama ve kendini ispatlama isteği doğrultusunda girişimci olmak istediklerini belirten Biber, girişimci düşüncenin temel bileşenlerini ise; risk alma, öncü olma, rekabetçi düşünme, pazar oluşturma ve pazar yönetme şeklinde açıkladı.
Girişimciliğin önemini, milli gelire katkı, istihdam yaratma, yeni ürün/hizmet sunmak ve rekabet yoluyla kaliteyi arttırmak şeklinde açıklayan ve tüm bunlara bağlı olarak girişimcilerin özelliklerinden bahseden Biber, “Girişimciler; iş kurmaya hevesli, önder nitelikli, risk alabilen, değişimi fırsat olarak gören, kendilerine güvenen, planlı ve planları için zaman, çaba ve para harcayan kişiler.”
Bilinçli girişimciliğin önemine vurgu yapan Biber; zamanı iyi yönetmenin, risk almanın, yeni fikirlere açık olmanın ve vizyon sahibi olmanın bilinçli girişimci olma yolunda önemli olduğunu belirtti. Girişimcilerin neden başarısız olduklarına dair açıklamalarda da bulunan Biber bu durumun nedenlerini şu şekilde açıkladı:
"Ticaret bilgisinin zayıf olması, iyi bir fizibilite araştırmasının yapılmaması, rekabeti dikkate almama, yeniliğe kapalı olma ve sermaye yetersizliği gibi birçok etkene bağlı olarak kişi girişimcilik yolunda başarısız olabiliyor."
Eğitimin bir diğer parçası olan inovasyon konusuna ise tanımıyla başlayan Biber: "İnovasyon kavram olarak hem bir süreci yenilemeyi hem de bir sonucu yenilemeyi ifade eder. Farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Ürün inovasyonu, farklı ve yeni bir ürünün geliştirilip pazara sunulması süreci, hizmet inovasyonu, sunulan bir hizmetin yenileştirilmesi veya geliştirilmesi üzerine kurulu bir sistem, pazarlama inovasyonu, ürün veya hizmetin yeni tasarımlarla ambalajlanması ya da farklı pazarlama stratejileri geliştirilip sunulması ve son olarak organizasyonel inovasyon ise rekabete ayak uydurabilmek veya mevcut pazar konumunu koruyabilmek için çalışma ve iş organizasyonunda yenileşmenin uygulanmasıdır. İnovasyon süreci, fikir yaratma, fikir seçme, fikri geliştirme ve uygulama, fikri yayma aşamalarından oluşur.” dedi.
Eğitim, girişimcilik ve kendini tanımanın önemine yönelik etkinliklerin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceğin balet ve balerinleri yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin balet ve balerinleri yetişiyor
Gençlik merkezleri Eurodesk Tr Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER Gençlik merkezleri Eurodesk Tr Fuarı’na katıldı
Kariyer Kulübü'nden “Kişisel Gelişim Zirvesi”
YEREL HABERLER Kariyer Kulübü'nden “Kişisel Gelişim Zirvesi”
Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu
Odunpazarıspor Kazım Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Odunpazarıspor Kazım Kurt’u ziyaret etti
Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi
YEREL HABERLER Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi
Açıköğretim Söyleşi Günleri “Teknoloji Liderliği” ile devam etti
YEREL HABERLER Açıköğretim Söyleşi Günleri “Teknoloji Liderliği” ile ...
Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi
Uyuşturucu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri adliyede
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bilgilendirme ...
Sinema Kulübünden Matrix üçleme
YEREL HABERLER Sinema Kulübünden Matrix üçleme
Anadolu Üniversitesinde “Master Class” söyleşisi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde “Master Class” söyleşisi
Anadolu Üniversitesi’nde kültür-sanat etkinlikleri
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde kültür-sanat etkinlikleri
AK Partili kadınlardan hoş geldin bebek ziyareti
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan hoş geldin bebek ziyareti
BEY-DER’in 12. olağan genel kongresi yapıldı Muhamer Öztay olağan kongrede tekrar başkan seçildi
YEREL HABERLER BEY-DER’in 12. olağan genel kongresi yapıldı Muhamer ...
Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması ...
Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te
YEREL HABERLER Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te
(Özel) Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden kebap Ünlü vokalist Della Miles kebap ocağının başına geçti
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden ...
‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konferansı ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karacasu; "Üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmalıdır"
YEREL HABERLER ‘Eskişehir’in Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri’ ...
Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı’ndan ‘Şeb-i Arus’ töreni’
YEREL HABERLER Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı’ndan ‘Şeb-i Arus’ ...
EŞYODER’den ‘Sarıkamış Şehitlerini’ anma
YEREL HABERLER EŞYODER’den ‘Sarıkamış Şehitlerini’ anma
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Narkotik dedektör köpeği saklanan uyuşturucuları buldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 ...
Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X