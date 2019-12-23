Tiyatro Anadolu'dan "Yolcular" prömiyeri

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu tarafından gerçekleştirilen "Yolcular" oyunu prömiyeri Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu salonunda izleyicilerle buluştu.

Sanatseverler oyuna yoğun ilgi gösterdi. Amerikalı yazar Sam Bobrick tarafından kaleme alınan eserde, bir otogarda kesişen hayatların, iç içe geçmiş kaygıların ve düşülen komik durumların öyküsü anlatılıyor. Eser, bu dünyada kendi boşluğunu kendi doldurmaya çalışan ve yaşam denilen olguyu adlandırmak için önce anlamaya çalışan insanların hikayesini gözler önüne seriyor.

Tiyatro Anadolu tarafından oynanan eserin yönetmenliğini Sinan Pekinton yaparken yönetmen yardımcılığını Atilla Savumlu yaptı. Oyunun hazırlanmasında emeği geçen diğer kişiler ise müzikte Berna Uğurlar, ışık tasarımında Zeynel Işık, dekor ve kostüm tasarımında Ceren Karahan, afiş ve broşür tasarımında ise Yücel Erdoğan ile Mahir Alsamua şeklindeydi.

Oyunu sahne önünde sergileyen kadroda ise şu isimler yer aldı: Atilla Savumlu, Eda Beril Geylek, Gamze Kılıkçı, Ozan Çolak ve Ozan Karaahmet.

Oyunun bitimi ile beraber sanatseverler tiyatro gösterimini ayakta alkışladı.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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