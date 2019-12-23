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Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 ayrı adresten 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, 658,44 gram gelen skunk, esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram gelen metamfetamin, 0,70 gram gelen bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan M.K., T.Ö. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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