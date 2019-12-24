Babasının kabul etmediği bebek kimliksiz kaldı Evlilik dışı olan çocuğuna kimlik çıkartamıyor Özbek uyruklu Dilara Ziyadova; "Benim beklentim bebeğime kimlik çıkartmak" "Nereye gitsem kimlik istiyorlar, bebeğimin kimliği yok" "Babası bebeği kabul etmiyor" "Hata yaptım"

Eskişehir’de evlilik dışı birliktelik sonucu çocuğu olan yabancı uyruklu Dilara Ziyadova, bebeğin babasına ulaşamadığı için çocuğuna kimlik çıkartamıyor. Kimliği olmayan çocuğunu rahatsızlandığında hastaneye bile götüremediğini belirten Ziyadova, yetkililerden yardım istiyor.

Bundan 2 sene önce Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen Dilara Ziyadova, havaalanında tanıştığı bir kişi ile evlilik dışı birlikte oldu. Bu birliktelikten çocuğu olan Ziyadova, daha sonra Eskişehir’e geldi. Bu süreç içinde birlikte olduğu adamı hiç görmediğini ve ulaşamadığını ifade eden 41 yaşındaki Ziyadova'nın çocuğu doğdu ve babası çocuğu kabul etmediği için kimlik çıkartamadı. Parası ve kimlik olmadığı için hastaneye çocuğunu götüremediğini söyleyen Ziyadova, "Ben girdiçıktı yaptırmak için hava limanına gelmiştim. Ondan sonra orada yanıma bir adam geldi, tanıştı yardım edeceğim diye. Oturma iznimi yapmam için yardım etti. İki kere görüştük, bir kere beni arabasıyla Göç İdaresine bıraktı. Orada işlemleri yaptık oturma iznim için sonra beni otele götürdü ve olay başıma geldi. Bana evli olduğunu söylemedi. Ben hamile olduğumu geç öğrendim. Bilmiyordum hamile olduğumu, kan tahlilinden öğrendim. Geç oldu, mayıs ayında öğrendim. Mecbur doğurmak zorunda kaldım. Şu an bebeğimi kontrol ettiremiyorum, doktor kimliği olmadığı içi ücret istiyor. Nereye gitsem kimlik istiyorlar, bebeğimin kimliği yok. Babası olan kişi, bebeği kabul etmiyor. 'Benden değil, benim değil bu çocuk' diyor. Konuşamadım, aradım açmadı sonra baktım telefonumu engelledi. Tanıdık bir kişiyle 'Karım duyarsa yuvam bozulacak' diye haber göndermiş. Beni ve bebeğimi tehdit etti. Daha sonra 'tamam yardım edeceğim, bebek yürüyene kadar, ama karıma haber verirsen, karım duyarsa seni öldüreceğim' demiş" dedi.



"Benim beklentim, bebeğime kimlik çıkartmak"

Bebeğine kimlik çıkartamadığını ve hastaneye gidecek parasının olmadığını aktaran Ziyadova, "Benim başıma bir olay geldi, hata yaptım. Şimdi bebeğimin kimliği yok, kimlik çıkartmam lazım. Bebeğimin babası olan kişiye ulaşamıyorum. Benim beklentim, bebeğime kimlik çıkartmak. Kimliği olmasını istiyorum. Çünkü nereye gidersem kimlik istiyorlar, kontrollerini yapamıyorum. Aşılarını yapamıyorum. Göz kontrolünü yapamadım, kimlik istediler. Kimlik olmadığı için ücret istiyorlar. Param olmadığı için yaptıramadım. Ben kimlik için kadın derneklerinden yardım istiyorum. Benim o adamla işim yok, ama biliyorum nerede çalıştığını. Gerekirse bulacağım, polise haber vereceğim, mahkemeye vereceğim. Ben Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden yardım istiyorum. Bebeğime sahip çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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