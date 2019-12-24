Kaymakam Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursları ziyaret etti

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Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden kursları ziyaret etti. Ev tekstili ve mutfak malzemeleri kurslarına ziyarette bulunan Kaymakam Erdoğan, yapılan el işlerini inceledi. Halk Eğitim Müdürü Turan Kuzucu eşliğinde ziyareti tamamlayan Kaymakam Erdoğan, kursiyer kadınlara başarılar diledi.

ESKİŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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