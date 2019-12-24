İnönü’de camiye gasilhane yapıldı

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İnönü Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa mahalle camisine gasilhane yapıldı.

Belediye ekipleri, gasilhanenin yanı sıra aynı zamanda caminin abdest alma yerlerini de yenilendi. Çalışmalar kapsamında, camiye gasilhane kazandırılarak abdest alma yerlerine de mermer, fayans ve oturma alanları yapıldı.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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