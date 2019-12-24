ESCEVDER üyeleri Başkan Kurt’u ziyaret etti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) üyeleri ile bir araya geldi.

ESCEVDER Başkanı Sadık Yurtman, Başkan Kurt’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. ESCEVDER’in Eskişehir ve çevresinde çevrenin ve doğal hayatın korunması konusunda birçok projeye imza attığını belirten Yurtman, kamuoyunun çevre konusunda bilinçlendirilmesi gibi konularda Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, günümüzde çevre koruma konusunda toplumdaki duyarlılığın arttığını söyledi. Bu konuda Odunpazarı Belediyesinin de çok hassas olduğunu kaydeden Başkan Kurt, gerçekleştirdikleri çalışmalarda çevreci bir bilinçle hareket ettiklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, ESCEVDER’e çalışmalarında başarılar diledi.

ESKİŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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