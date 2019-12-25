Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor

Eskişehir’de 52 yaşındaki İsmail Çiftçi, bir yandan borçlarla, diğer yandan hastalıklarla mücadele ederek yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Eskişehir’de ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışan yüzde 60 engelli olan İsmail Çiftçi, bankalardan çektiği kredilerden dolayı zor günler geçiriyor. Evinde parası olmadığından ısınamayan Çiftçi, borçlarını ödeyebilmek için soğuk havalara rağmen ayakkabı boyamaya devam ediyor. Çevrede bulunan esnaf, yardıma muhtaç vatandaşa yardım etse de yeterli olmuyor.

Borçlarının ödenmesi konusunda yetkililerden destek bekleyen İsmail Çiftçi, “Annemle kalıyoruz. Evde doğalgazı yakamıyoruz. Bankalara olan borcumdan dolayı çalışmak zorundayım. Ancak borçlardan dolayı elime hiç para kalmıyor. Çocuğumu evlendirdim. Baba olarak mecburen borca girip, çeyizini aldım. O borç da şuan duruyor. Çaresiz kaldım. Bana yardım etsinler. Malulen emekli oldum. Ama elimden geldiğince bir iş olursa da yaparım” dedi.

ESKİŞEHİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.