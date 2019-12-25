Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Eskişehir’in gururu oldu Funda Nur Sönmez; ‘Karacaahmet’te İlk Buluşma’ adlı hikâye yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Nur Sönmez; Türk Ocakları Genel Merkezi'nin düzenlemiş olduğu ‘Karacaahmet'te İlk Buluşma’ adlı hikâye yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Eskişehir’in gururu olan Funda Nur Sönmez; Öğretmeni Feride Turan’ı, hikâyesinin kahramanı yaptı. Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Nur Sönmez; ‘İsimsiz Neferler’ adlı hikâyesinde, ‘Türk Ocağı'nın kuruluşunu’ anlattı. Funda Nur Sönmez; bu heyecan verici öykünün kadın kahramanına, ‘danışman öğretmeni Uzm. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve yazar Feride Turan’ın’ adını verdi. Fatih Fen Lisesi Okul Müdürü Ali Rıza Ezen, ‘’Makamında öğrenci Funda Nur Sönmez'i ayrıca ödüllendirdi ve öğrenci ve danışman öğretmeni Feride Turan'ı, ayrıca tebrik edip, başarılarının devamı yönünde’’ iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Eskişehirli eğitimciyazar Feride Turan, "Bir öğrencinin hikâyesinde kahraman olmak harika bir duygu. Danışmanlığını yaptığım öğrencim Funda Nur Sönmez'in; Türkiye ikincisi olan ‘İsimsiz Neferler’ öyküsünün kadın kahramanına, ‘Feride’ adını vermesi benim için en büyük ödül oldu. Eserde; Türk Ocağı'nın kuruluşu, heyecanlı bir kurguyla anlatılıyor’’ dedi.

Türk kültürü ile ilgili yaptığı uluslararası çalışmalar ve başarılı yayınları nedeniyle; 2019'da Eskişehir Kayı Boyu Kültür Dergisi tarafından ‘Kahraman Türk Kadını’ ödülüne layık görülen eğitimciyazar Feride Turan; millî manevi değerlerimize yönelik örnek çalışmalarıyla rol model olarak, şimdi de öğrencisinin gönlünde ve hikâyesinde ‘isimsiz bir nefer’ ve kahraman oldu. Öğrenci Funda Nur Sönmez ve eğitimciyazar Feride Turan; daha önce ‘Millî Mücadele'nin 100. Yılı’ kapsamında, Türk Tarih Kurumu'nun Samsun'da düzenlendiği kongrede, Eskişehir ekseninde ‘Nutuk'un içerik analizi konulu bildiriyi sunmuşlardı. Merhum Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun; kongrede, öğrenci Funda Nur Sönmez ve eğitimciyazar Feride Turan’ın çalışmalarını ilgiyle dinlemiş ve Kültür Bakanlığının ‘Gençlik Projesine’, Eskişehir Fatih Fen Lisesini de eklemişti. Öğrenci Funda Nur Sönmez; bu proje kapsamında, geçtiğimiz günlerde ‘Millî Mücadele'nin Kadın Kahramanları’ konulu çalışmasıyla, okulunu başarıyla temsil etmiş, bir kez daha Eskişehir'in gururu olmuştur.

ESKİŞEHİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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